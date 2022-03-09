Disney: Россия составляет около 2% от бизнеса нашей компании

1 марта Disney объявила о прекращении показов свежих фильмов в России. Под удар попал и мультфильм «Я краснею» от Pixar, премьера которого ожидалась 10 марта. Корпорация стала первой голливудской студией, отменившей свои показы в России после начала военной операции на Украине.

Новость по теме Disney отменила показы своих фильмов в России

На днях ситуацию впервые прокомментировали представители Disney. По словам финансового директора компании Кристин МакКарти, на кинопрокат и другие отрасли компании в России приходится всего лишь около 2% бизнеса Disney, однако ситуацию она всё равно назвала «очень неприятной».

Ситуация очень неприятная. Но кинопрокат фильмов в России — это ещё не всё. В стране работают многие сегменты нашего бизнеса, включая лицензирование и дистрибуцию. Однако на всё это приходится лишь 2% нашего бизнеса, и это не столь значительная цифра для нас.

Вслед за Disney от проката своих новинок в России отказались и другие крупные голливудские студии: Warner Bros., Universal, Paramount и Sony Pictures. Когда именно они вернутся на отечественный рынок — неизвестно.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!