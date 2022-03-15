Первый трейлер шоу «Полиция Токио». Оно рассказывает о борьбе с якудза в Японии

HBO выпустила первый трейлер сериала «Полиция Токио». Он основан на книге Tokyo Vice американского журналиста Джейка Эдельштейна о его работе в Токио 1990-х. Репортёр изучал деятельность японской полиции, проводил коррупционные расследования, а также исследовал быт и нравы якудза.

Пилотный эпизод сериала снял Майкл Манн, известный по «Схватке» и «Авиатору». Он же выступил исполнительным продюсером шоу. Главные роли в сериале исполнили Кен Ватанабэ («Начало») и Энсел Элгорт («Вестсайдская история»).

Премьера «Полиции Токио» состоится 7 апреля на HBO Max. В первом сезоне будет 10 эпизодов.

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