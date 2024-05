Из PS Plus в июне уберут GTA 5 и ещё 11 игр

Sony добавила в раздел «Последний шанс сыграть» несколько игр, которые покинут PS Plus уже 18 июня. Среди них есть GTA 5, которую добавили в сервис в декабре 2023 года. Таким образом, тайтл пробудет в PS Plus всего полгода.

Вместе с экшеном Rockstar из сервиса уберут Brothers: A Tale of Two Sons, The Talos Principle, The Wild at Heart, MotoGP 23 и многие другие проекты.

Игры, которые покинут PS Plus в июне: