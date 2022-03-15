Weird West, Crusader Kings 3, Shredders — ближайшие новинки Xbox Game Pass

15 марта Microsoft назвала игры, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass с 17 марта. Среди проектов оказались Shredders, Weird West, Crusader Kings 3 и другие тайтлы. Также стали известны игры, которые покинут сервис.

Доступны с 17 марта

Shredders (Xbox и ПК)

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Xbox и ПК)

Доступны с 22 марта

Tainted Grail: Conquest (Xbox)

Zero Escape: The Nonary Games (Xbox и ПК)

Доступны с 24 марта

Norco (ПК)

F1 2021 (Xbox)

Доступны с 29 марта

Crusader Kings 3 (Xbox)

Доступны с 31 марта

Weird West (Xbox и ПК)

Игры, которые покинут библиотеку 31 марта

Madden NFL 20 (Xbox и ПК)

Narita Boy (Xbox и ПК)

Shadow Warrior 2 (Xbox и ПК)

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