Weird West, Crusader Kings 3, Shredders — ближайшие новинки Xbox Game Pass
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15 марта Microsoft назвала игры, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass с 17 марта. Среди проектов оказались Shredders, Weird West, Crusader Kings 3 и другие тайтлы. Также стали известны игры, которые покинут сервис.
Доступны с 17 марта
- Shredders (Xbox и ПК)
- The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Xbox и ПК)
Доступны с 22 марта
- Tainted Grail: Conquest (Xbox)
- Zero Escape: The Nonary Games (Xbox и ПК)
Доступны с 24 марта
- Norco (ПК)
- F1 2021 (Xbox)
Доступны с 29 марта
- Crusader Kings 3 (Xbox)
Доступны с 31 марта
- Weird West (Xbox и ПК)
Игры, которые покинут библиотеку 31 марта
- Madden NFL 20 (Xbox и ПК)
- Narita Boy (Xbox и ПК)
- Shadow Warrior 2 (Xbox и ПК)
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