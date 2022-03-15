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Бесплатные игры Xbox Game Pass на конец марта 2022 года

Weird West, Crusader Kings 3, Shredders — ближайшие новинки Xbox Game Pass
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15 марта Microsoft назвала игры, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass с 17 марта. Среди проектов оказались Shredders, Weird West, Crusader Kings 3 и другие тайтлы. Также стали известны игры, которые покинут сервис.

Доступны с 17 марта

  • Shredders (Xbox и ПК)
  • The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Xbox и ПК)

Доступны с 22 марта

  • Tainted Grail: Conquest (Xbox)
  • Zero Escape: The Nonary Games (Xbox и ПК)

Доступны с 24 марта

  • Norco (ПК)
  • F1 2021 (Xbox)

Доступны с 29 марта

  • Crusader Kings 3 (Xbox)

Доступны с 31 марта

  • Weird West (Xbox и ПК)

Игры, которые покинут библиотеку 31 марта

  • Madden NFL 20 (Xbox и ПК)
  • Narita Boy (Xbox и ПК)
  • Shadow Warrior 2 (Xbox и ПК)
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