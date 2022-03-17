Для Elden Ring вышел крупный патч. Персонажи теперь отмечаются на карте!

FrowSoftware выпустила крупный патч 1.03. В игре теперь отмечаются все встреченные персонажи при наведении курсора на различные сооружения на карте мира. Также появились новые квестовые фазы для Диаллоса, Нефели Лукс, Кеннета Хейта и Привратника Гостока.
Пример отметки персонажа на карте
Студия переработала игровой баланс. Теперь кузнечные камни падают с врагов с куда бóльшей вероятностью. А купить некоторые из них можно у торговцев на ранней стадии игры. Щиты стали более эффективны, а на мощные способности теперь уходит меньше очков концентрации. А спецудар Меча ночи и пламени ослабили — ранее геймеры признали его сильнейшим оружием в игре.
Также разработчики исправили множество багов: от текстовых ошибок до неверного отображения урона при скалировании от характеристик. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте. Обновление уже доступно для ПК и консолей.
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