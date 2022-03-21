Битва продолжается. В Call of Duty: Vanguard и Warzone забанили ещё 90 тыс. читеров

Разработчики античита Ricochet поделились успехами за неделю. Только за последние семь дней они забанили 90 тыс. нечестных игроков в Call of Duty: Warzone и Vanguard. В последний раз авторы хвастались ещё в конце декабря: тогда новый античит заблокировал 48 тыс. читеров всего за один день.

Судя по всему, Ricochet действительно справляется со своей задачей и довольно быстро обнаруживает сторонние программы во время игры. Так или иначе, приятно, когда авторы делятся подобной статистикой и стараются оберегать обычных пользователей от нечестных игроков.

Ранее создатели Warzone анонсировали обновление острова Возрождения, которое произойдёт уже на этой неделе. Авторы рассказали, что локацию ждёт «подтяжка лица», но подробностей пока не раскрыли.

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