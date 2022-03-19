Острову Возрождения в Call of Duty: Warzone проведут «подтяжку лица»

Авторы Call of Duty: Warzone сообщили о скором обновлении острова Возрождения, которое произойдёт уже на следующей неделе. Создатели рассказали, что локацию ждёт «подтяжка лица», но подробностей пока не раскрыли.

Перезагруженный и укреплённый остров Возрождения получит подтяжку лица на следующей неделе.

Некоторые намёки можно разглядеть на скриншоте, который разработчики приложили к сообщению. На нём заметна новая область под названием Крепость, а в доках появился корабль. На одной из фотографий показана техника, а рядом с картой лежит пистолет, что может означать появление нового оружия.

Обновлённый остров Возрождения получит подзаголовок «Укреплённый» (Reinforced). Про изменение карты разработчики впервые сообщили в планах второго сезона Call of Duty: Warzone и Vanguard.

Остров Возрождения появился в Call of Duty: Warzone в 2020 году, когда состоялся релиз Black Ops Cold War. Значительное обновление карты с новыми локациями и активностями происходит впервые с момента её выхода.

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