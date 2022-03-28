В России не смогли вовремя запустить аналог «Инстаграма»*

В середине марта 2022 года заявили, что у «Инстаграма»* появится собственный аналог в России под названием «Россграм». Социальную сеть планировали запустить сегодня.
Старт социальной сети предназначался для некоторых журналистов и блогеров. Запустить «Россграм» планировали 28 марта в 12:40 мск, но старта так и не произошло. Причина этого неизвестна, представители социальной сети никак не прокомментировали отсутствие запуска.
Недавно в официальном сообществе «Россграма» появилось обращение. В нём говорится, что увидеть работающий прототип соцсети можно будет не позднее 21:00 мск. По словам создателей, в данный момент тестируется функционал социальной сети.
* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.
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