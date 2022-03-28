Твиттерские хейтеры накинулись на разработчика Уилла Смита после «Оскара»

На церемонии «Оскар-2022» произошёл неприятный для некоторых инцидент — Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока. После этого активисты в «Твиттере» накинулись на однофамильца актёра с подтверждённой страницей.

Уилл Смит, которому массово стали писать в «Твиттере», разрабатывает игры в студии Stray Bombay. Активистов не смутили ни аватарка, ни обложка профиля, ни описание человека, которому они предъявили претензии.

Это твой последний момент онлайн-спокойствия, Уилл. Мир вам в ближайшие дни.

Я подумал, что Уилл мог быть расстроен. Пока я не знаю, почему он это сделал.

Просто представьте, когда кто-то бьёт вашу дочь, как вы дали пощёчину Крису Року…

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Некоторые люди по ошибке писали слова поддержки актёру, но вместо него их читал разработчик игр.

Извините, но он должен извиниться перед Джадой лично, а не перед вами. Она — независимая женщина.

Честно говоря, как бы любой из нас отреагировал, если бы кто-то высмеял нашу жену? Возможно, Крису стоило подойти к Уиллу и спросить, не перейдёт ли это черту.

В итоге разработчик игр Уилл Смит устал от наплыва сообщений и призвал не отвечать на слова насилием.

Я не тот человек, из-за которого вы расстроены или счастливы. Зарабатываю на жизнь созданием подкастов и видеоигр. Мир станет лучше, если мы перестанем отвечать на слова насилием.

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