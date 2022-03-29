FIFA от EA оказалась самой прибыльной игровой серией в Британии за всю историю

29 марта издание GamesIndustry.biz обратило внимание на данные немецкой компании GfK. Специалисты выявили 30 самых продаваемых франшиз видеоигр в истории Великобритании.

Если верить данным, то все 30 франшиз принесли более £26,3 млрд (примерно $ 34, 4 млрд). В тройке лидеров оказались франшизы FIFA, Call of Duty и Mario, следом идут GTA, LEGO, Star Wars и The Sims.

30 самых прибыльных франшиз Британии за всю историю

FIFA — 50 тайтлов с 1993 года Call of Duty — 32 тайтла с 2003 года Mario — 109 тайтлов с 1987 года GTA — 21 тайтл с 1997 года LEGO — 77 тайтлов с 1997 года Star Wars — 113 тайтлов с 1983 года The Sims — 106 тайтлов с 2000 года Pokémon — 93 тайтла с 1999 года Assassin's Creed — 27 тайтлов с 2007 года Need For Speed — 30 тайтлов с 1994 года Sonic — 55 тайтлов с 1991 года WWE & WWF — 61 тайтл с 1987 года Marvel — 106 тайтлов с 1982 года Wii Fit — 3 тайтла с 2008 года Tom Clancy — 72 тайтла с 1997 года Guitar Hero/DJ Hero — 18 тайтлов с 2006 года Pro Evolution Soccer — 22 тайтлов с 2001 года Skylanders — 6 тайтлов с 2011 года Battlefield — 30 тайтлов с 2002 года Tomb Raider— 31 тайтл с 1996 года Halo — 15 тайтлов с 2001 года DC — 43 тайтла с 1986 года Formula One — 66 тайтлов с 1992 года Gran Turismo — 13 тайтлов с 1998 года Forza — 13 тайтлов с 2005 года Harry Potter — 13 тайтлов с 2001 года Crash Bandicoot — 22 тайтла с 1996 года The Olympic Games — 20 тайтлов с 1992 года Zelda — 35 тайтлов с 1987 года PGA Tour Golf — 46 тайтлов с 1990 года

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