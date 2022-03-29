FIFA от EA оказалась самой прибыльной игровой серией в Британии за всю историю
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29 марта издание GamesIndustry.biz обратило внимание на данные немецкой компании GfK. Специалисты выявили 30 самых продаваемых франшиз видеоигр в истории Великобритании.
Если верить данным, то все 30 франшиз принесли более £26,3 млрд (примерно $ 34, 4 млрд). В тройке лидеров оказались франшизы FIFA, Call of Duty и Mario, следом идут GTA, LEGO, Star Wars и The Sims.
30 самых прибыльных франшиз Британии за всю историю
- FIFA — 50 тайтлов с 1993 года
- Call of Duty — 32 тайтла с 2003 года
- Mario — 109 тайтлов с 1987 года
- GTA — 21 тайтл с 1997 года
- LEGO — 77 тайтлов с 1997 года
- Star Wars — 113 тайтлов с 1983 года
- The Sims — 106 тайтлов с 2000 года
- Pokémon — 93 тайтла с 1999 года
- Assassin's Creed — 27 тайтлов с 2007 года
- Need For Speed — 30 тайтлов с 1994 года
- Sonic — 55 тайтлов с 1991 года
- WWE & WWF — 61 тайтл с 1987 года
- Marvel — 106 тайтлов с 1982 года
- Wii Fit — 3 тайтла с 2008 года
- Tom Clancy — 72 тайтла с 1997 года
- Guitar Hero/DJ Hero — 18 тайтлов с 2006 года
- Pro Evolution Soccer — 22 тайтлов с 2001 года
- Skylanders — 6 тайтлов с 2011 года
- Battlefield — 30 тайтлов с 2002 года
- Tomb Raider— 31 тайтл с 1996 года
- Halo — 15 тайтлов с 2001 года
- DC — 43 тайтла с 1986 года
- Formula One — 66 тайтлов с 1992 года
- Gran Turismo — 13 тайтлов с 1998 года
- Forza — 13 тайтлов с 2005 года
- Harry Potter — 13 тайтлов с 2001 года
- Crash Bandicoot — 22 тайтла с 1996 года
- The Olympic Games — 20 тайтлов с 1992 года
- Zelda — 35 тайтлов с 1987 года
- PGA Tour Golf — 46 тайтлов с 1990 года
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