«Морбиус» стал одним из худших фильмов по Marvel

31 марта в некоторых странах стартовал показ «Морбиуса». Вместе с этим появились полноценные рецензии от критиков. Ситуация у фильма очень плачевная — всего 20% свежести на сайте Rotten Tomatoes.
Судя по этому, «Морбиус» становится одним из худших фильмов по лицензии Marvel. В данный момент оценки ниже только у перезапуска «Фантастической четвёрки» с 9% свежести.
Все критики схожи во мнении, что у Sony Pictures просто получилась дурная копия «Венома», только если фильм про симбиота смог влюбить в себя зрителей, то картина с Джаредом Лето с этим не справилась. Ругают почти всё — от актёрской игры до нелепых сцен.
Недавно режиссёр «Морбиуса» подтвердил, что живой вампир находится в одной вселенной с Веномом, а вместе с ними живёт и один из версий Человека-паука. Постановщик отметил, что скоро мы всё узнаем сами.
Премьеры «Морбиуса» в России пока не состоится.
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