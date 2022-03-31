Warhammer 40,000: Darktide выйдет 13 сентября

Создатели Warhammer: Vermintide из Fatshark объявили дату выхода Warhammer 40,000: Darktide — 13 сентября на ПК и Xbox Series. Вместе с этим открыли страницу в Steam, где экшен можно добавить в список желаемого.
О самой игре разработчики не торопятся раскрывать детали, однако глобально это та же Warhammer: Vermintide или Left 4 Dead в другом сеттинге — футуристичном Warhammer 40,000. Тут также команда игроков отправляется уничтожать нечисть в огромных количествах.
Разработчики делают ставку как на рукопашные сражения из Vermintide 2, так и на более присущий сеттингу огнестрел. Игрокам рекомендуют попробовать и то и другое, чтобы найти идеальный баланс для самого себя. Эксперименты поощряются.
На старте продаж шутер попадёт в подписку Xbox Game Pass.
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