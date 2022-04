The Last of Us 3, фэнтези и онлайн. Слухи о трёх новых играх Naughty Dog

Инсайдер oopsleaks, ранее публиковавший правдивую информацию о будущих анонсах в игровой индустрии, поделился новыми данными. В этот раз он рассказал о планах Naughty Dog — авторов Uncharted и The Last of Us. Тезисно рассказываем о главном.

Мультиплеер The Last of Us: Part 2

Разработку проекта полностью перезапускали. Изначально игра должна была стать королевской битвой, однако теперь это нечто среднее между Escape from Tarkov, The Division и сетевым режимом Factions из первой The Last of Us. Игра будет полностью бесплатной и сперва выйдет на PS5, а потом заглянет и на ПК. Анонсировать продукт должны уже в этом году, дата выхода — начало 2023 года.

Новая игра в фентезийной вселенной

Ближайшим крупным одиночным релизом Naughty Dog станет новая игра в фентезийной вселенной. Разработка идёт полным ходом, при этом в её создании не принимает участие Нил Дракманн — автор Uncharted 4 и двух The Last of Us. Дата выхода неизвестна.

The Last of Us: Part 3

У студии есть наброски сценария потенциального триквела The Last of Us. Судя по всему, проект возглавляет Нил Дракманн. Полноценное производство должно начаться после окончания разработки вышеупомянутых игр. Однако студия в данный момент активно расширяется, так что к созданию могут приступить раньше запланированного.

Ко всей информации инсайдера стоит отнестись с долей скепсиса и лучше дождаться анонса от самой Naughty Dog. По другим слухам, команда разрабатывает ремейк первой The Last of Us — он должен выйти к релизу одноимённого сериала от HBO. Возможно, Sony обо всём расскажет уже в ближайшие месяцы.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!