Инсайдер: ремейк The Last of Us почти готов и может выйти в 2022 году

The Last of Us: Part II поступила в продажу полтора года назад, однако её разработчики продолжают хранить молчание о своих будущих проектах. В прошлом году инсайдер Том Хендерсон рассказывал, что у студии сейчас несколько игр в разработке. Это как минимум отдельный мультиплеер в стиле Factions из первой части и ремейк оригинального проекта на базе технологий сиквела.
Недавно Хендерсон поделился новой информацией. По его данным, ремейк оригинала почти готов и может выйти во второй половине года.
Несколько источников сообщают, что ремейк The Last of Us почти закончен и может быть выпущен во второй половине 2022 года.
Также инсайдер сообщил, что студия выпустит и режиссёрскую версию The Last of Us: Part II. Так или иначе, Sony планирует привязать выход проектов Naughty Dog под будущий сериал с Педро Паскалем и Беллой Рэмси. Шоу как раз заявлено на вторую половину 2022 года.
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