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Авторы Halo Infinite понимают, что игроки устали ждать обновлений

Авторы Halo Infinite понимают, что игроки устали ждать обновлений
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Может сама Halo Infinite получилась неплохой, аудитория буквально разрывает разработчиков сообщениями о том, что они плохо делают свою работу. Игрокам нужны обновления и новый контент, а авторы уже давно ничего подобного не выпускали.

На слова игроков отреагировал комьюнити-менеджер студии 343 Industries Брайан Джаррард. По его словам, у команды действительно есть проблемы. 343 Industries не рада такому раскладу, но пытается приложить усилия, чтобы всё исправить. Джаррард отметил, что в данный момент студия ищет специалистов.

Мы, конечно, не рады, что не смогли оправдать ожидания игроков. Скоро мы поделимся деталями второго сезона. Вместе с этим у нас идут процессы планирования затрат, производства, найма и так далее. Мы понимаем, что сообщество уже не может терпеть, и, понятно, что вы устали от слов. Нам просто нужно время, чтобы команда во всём разобралась.
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Реакция аудитории оказалась в основном отрицательной. Люди не понимают, какая речь может идти о найме, когда Halo Infinite вышла несколько месяцев назад. Также игроки критикуют сам подход 343 Industries к своей аудитории.

Братан, уже апрель. Планирование производства? Найм? Что, чёрт возьми? Это то, что вы обязаны проработать за месяцы до релиза, а не после.
Не верю ни единому сказанному слову. Это чушь, о каком найме идёт речь?

Halo Infinite доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.

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