Источники: создание «Плохих парней 4» остановили после скандала с Уиллом Смитом

Издание The Hollywood Reporter в своей еженедельной рассылке сообщило, что разработку «Плохих парней 4» остановили из-за скандала с Уиллом Смитом на «Оскаре».
Источники издания рассказали, что перед инцидентом Уилл Смит получил 40 страниц сценария, но теперь разработка «Плохих парней 4» приостановлена.
О сроках паузы источники не сообщили. Также неизвестно, как повлияет на карьеру Смита дисциплинарное разбирательство в киноакадемии. Решение могут вынести 18 апреля на заседании совета директоров.
На церемонии «Оскар-2022» Смит за шутку про причёску его жены дал пощёчину Крису Року, ведущему мероприятия. Комик сравнил Джаду Пинкетт-Смит с героиней фильма «Солдат Джейн» из-за бритой головы.
После конфликта Уилл Смит принял решение выйти из киноакадемии и сообщил, что примет любое решение совета директоров.
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