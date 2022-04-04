Это провал. «Морбиус» стартовал в США в два раза хуже «Венома»

Первый уик-энд для «Морбиуса» оказался не самым успешным. Кинокомикс с Джаредом Лето собрал всего лишь $ 39,1 млн в США. Это почти в два раза меньше старта первого «Венома» — другой картины Sony Pictures. За аналогичный срок лента с Томом Харди собрала $ 80 млн, её продолжение — $ 90 млн.

Мировые сборы «Морбиуса» превысили $ 84 млн. Аналитики отмечают, что фильм вряд ли принесёт прибыль Sony, учитывая бюджет без учёта маркетинга в $ 75 млн. Дальнейшим сборам может помешать отрицательная реакция аудитории, которая по большей части согласилась с мнением критиков. Судя по всему, это действительно из худших фильмов вселенной Marvel.

Недавно режиссёр «Морбиуса» подтвердил, что живой вампир находится в одной вселенной с Веномом, а вместе с ними живёт и один из версий Человека-паука. Постановщик отметил, что скоро мы всё узнаем сами.

Новость по теме «Морбиус» стал одним из худших фильмов по Marvel

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