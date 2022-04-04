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Сидни Суини читает комиксы Marvel для роли в фильме «Мадам Паутина»

Сидни Суини читает комиксы Marvel для роли в фильме «Мадам Паутина»
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17 марта стало известно, что звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграет в фильме «Мадам Паутина». Недавно актриса дала интервью изданию Variety и рассказала, как готовится к роли.

По словам Суини, она старается прочесть как можно больше комиксов, чтобы лучше познакомиться с персонажами и вселенной Marvel. Также актриса отметила, что ей нравятся фильмы Marvel Studios и Sony Pictures. Роль Суини не раскрывается, однако уже есть первые слухи.

Если им верить, то актрису заприметили для роли Чёрной кошки. Фанаты Marvel ждут, когда их любимая героиня дебютирует в кино. Возможно, именно Суини воплотит образ персонажа. Впрочем, эту информацию ещё должны подтвердить.

Режиссёром картины выступит С. Дж. Кларксон, а сценарий напишут Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс. Главную роль исполнит Дакота Джонсон. Дата премьеры «Мадам Паутины» неизвестна.

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