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1C Entertainment сокращает команды и, похоже, уходит из России

1C Entertainment сокращает команды и, похоже, уходит из России
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1C Entertainment сокращает команды в России, о чём «Чемпионату» рассказали несколько независимых источников. Официальные представители студии отказываются давать какие-либо комментарии.

Под удар в первую очередь попали разработчики King's Bounty 2. Некоторым сотрудникам предлагали переезд в другую страну, чтобы продолжать работу над существующими проектами, тогда как остальных уволили без каких-либо альтернатив. При этом сотрудникам выплатили все деньги и выходное пособие. Какая-то часть специалистов ещё продолжает работу в России.

Насколько нам известно, команда King's Bounty работала над дополнениями для King's Bounty 2 и начинала разработку King's Bounty 3. Вдобавок был запланирован релиз второй части для PS5 и Xbox Series, но сейчас он заморожен.

Аналогичную информацию про сокращения сообщают и коллеги из «Игромании» и «Канобу».

С прошлого года 1C Entertainment владеет китайский гигант Tencent.

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