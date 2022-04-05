В Fortnite скоро появится Эйвор из Assassin's Creed Valhalla

В конце марта мы публиковали заметку о появлении в Fortnite Эйвор из Assassin's Creed Valhalla. Тогда испанский блог NotPaloleaks сообщал, что это случится уже в конце месяца, однако этого не произошло.
По словам французского блогера Anas / Nanass, он уже сегодня получит доступ к снаряжению Эйвор. Для всех остальных же оно выйдет 8 апреля. Интересно то, что в сообщении блогера изображена женская версия персонажа. Судя по всему, именно её добавят в королевскую битву.
Ранее в Fortnite заглянул другой персонаж из серии Assassin's Creed — Эцио Аудиторе. Вместе с героем в игру добавили эмоции со скрытым клинком и кирки в виде тех же самых клинков.
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