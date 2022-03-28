Эйвору из Assassin's Creed Valhalla предрекают скорое появление в Fortnite

Коллаборации в Fortnite продолжаются: хоть Эцио Аудиторе до сих пор не добрался до виртуального магазина, совсем скоро в королевской битве Epic Games могут оказаться уже два убийцы. По данным испанского блога NotPaloleaks, Эйвор из Assassin's Creed Valhalla составит компанию Эцио.

По данным верных источников: Эйвор Варинсдоттер появится в магазине Fortnite в четверг, 31 марта. Тогда же появится Эцио Аудиторе.

Сейчас получить образ Эцио для Fortnite можно только владельцам Assassin's Creed Valhalla в Epic Games Store. В России приобрести экшен больше нельзя, поэтому доступ получили только ранее купившие экшен.

Скорее всего, появление Эцио и Эйвора станет началом долгого сотрудничества между Epic Games и Ubisoft для Fortnite. У французского издателя только во вселенной Assassin's Creed найдётся множество уникальных образов для королевской битвы, стоит напомнить и про другие серии — Prince of Persia, Splinter Cell и так далее.