Эцио из Assassins Creed 2 скоро добавят в Fortnite

1 марта активизировались инсайдеры и датамайнеры по Fortnite. Они обнаружили будущую коллаборацию королевской битвы с Assassin's Creed 2.

Судя по найденным моделям и файлам, в игре скоро появится Эцио из второй части франшизы. Ubisoft и Epic Games пока что не объявили о коллаборации. Вероятно, это случится уже совсем скоро. В игре появится Эцио в двух скинах: с капюшоном и без него.

Вместе с персонажем добавят эмоции со скрытым клинком и кирки в виде тех же самых клинков.

В Fortnite скоро появится японская теннисистка Наоми Осака — её добавят в раздел «Звёздной серии». Купить комплект с Наоми Осака можно будет 3 марта.

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