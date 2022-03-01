Эцио из Assassins Creed 2 скоро добавят в Fortnite
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1 марта активизировались инсайдеры и датамайнеры по Fortnite. Они обнаружили будущую коллаборацию королевской битвы с Assassin's Creed 2.
Судя по найденным моделям и файлам, в игре скоро появится Эцио из второй части франшизы. Ubisoft и Epic Games пока что не объявили о коллаборации. Вероятно, это случится уже совсем скоро. В игре появится Эцио в двух скинах: с капюшоном и без него.
Вместе с персонажем добавят эмоции со скрытым клинком и кирки в виде тех же самых клинков.
В Fortnite скоро появится японская теннисистка Наоми Осака — её добавят в раздел «Звёздной серии». Купить комплект с Наоми Осака можно будет 3 марта.
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