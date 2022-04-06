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Intel приостановила свою деятельность в России

Intel приостановила свою деятельность в России
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Intel, один из крупнейших производителей процессоров в мире, приостановила свою деятельность в России и Беларуси. Заявление об этом появилось на официальном сайте компании. При этом организация намерена поддерживать 1,2 тыс своих сотрудников в РФ и не станет их увольнять.

Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси.

В начале марта представители Intel подтвердили остановку поставок процессоров в Россию, но продолжали свою деятельность на территории страны. По данным «Ведомостей», в России у Intel есть три центра НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Они закреплены в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

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