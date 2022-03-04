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AMD и Intel подтвердили остановку поставок продукции в Россию

AMD и Intel подтвердили остановку поставок продукции в Россию
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Производители железа подтвердили приостановку поставок продукции в Россию: Intel сообщила о прекращении ввоза процессоров, тогда как AMD — и ввоза, и продаж продукции.

Причём под ограничения попали и продукты для обычных пользователей — процессоры и видеокарты. Ранее предполагалось, что компании ограничатся только профессиональными решениями вроде серверов. В итоге под удар попала вся линейка продукции.

При этом пока неизвестно, затронут ли ограничения со стороны Intel и AMD сторонних партнёров, которые используют продукцию обеих фирм — это производители ноутбуков и консолей (PlayStation и Xbox используют железо AMD).

Пока неизвестно, как долго продлятся ограничения — это в первую очередь зависит от продолжительности спецоперации России на Украине.

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