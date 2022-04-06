Финалисты чемпионата мира по Dota 2 из Китая запартнёрились с брендом презервативов
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Китайская команда PSG.LGD по Dota 2 заключила соглашение с брендом презервативов Jissbon. Об этом сообщают пользователи Reddit со ссылкой на местный онлайн-магазин Taobao.
Неясно, будет ли размещён логотип компании на футболках игроков. Каких-либо подробностей сотрудничества между организациями пока нет. Официальные заявления должны появиться уже в ближайшее время.
PSG.LGD — вице-чемпион The International 10. В финале крупнейшего кибертурнира коллектив уступил российской Team Spirit со счётом 2:3. На The International 8 коллектив также занял второе место, уступив OG с тем же счётом.
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