Производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson ушёл из России
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Шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson приостановил свой бизнес в России на неопределённый срок. Ранее 1 марта организация прекратила поставки оборудования.
По данным источников «Коммерсанта», доля компании на российском телекоммуникационном рынке составляет до 20%. На фоне принятого пакета санкций российские государственные операторы больше не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia — крупнейших поставщиков оборудования для мобильной связи.
Аналитики считают, что скорость интернета в России уже начала падать из-за ухода крупных телекоммуникационных компаний вроде Ericsson и Nokia.
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