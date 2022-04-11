Производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson ушёл из России

Шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson приостановил свой бизнес в России на неопределённый срок. Ранее 1 марта организация прекратила поставки оборудования.

По данным источников «Коммерсанта», доля компании на российском телекоммуникационном рынке составляет до 20%. На фоне принятого пакета санкций российские государственные операторы больше не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia — крупнейших поставщиков оборудования для мобильной связи.

Аналитики считают, что скорость интернета в России уже начала падать из-за ухода крупных телекоммуникационных компаний вроде Ericsson и Nokia.

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