Это провал! Онлайн Battlefield 2042 в Steam упал ниже тысячи

Спустя несколько месяцев после выхода онлайн Battlefield 2042 в Steam опустился ниже тысячи пользователей. Если брать актуальные данные других частей, то новинка выступает хуже Battlefield 5 (2018), Battlefield 1 (2016) и Battlefield 4 (2013).
Сегодня утром онлайн Battlefield 2042 упал до 983 человек, но вскоре успел выровняться до 1668 человек. В пике за последние сутки был 2421 игрок.
Пиковые показатели игр серии в Steam за 24 часа
- Battlefield 5 — 18 712 человек
- Battlefield 1 — 7416 человек
- Battlefield 4 — 2654 человека
- Battlefield 2042 — 2421 человек
Хуже себя показывают только Battlefield Hardline (33), Battlefield 3 (152) и Battlefield Bad Company 2 (192). Наиболее живучими неожиданно показывают себя Battlefield 1 и Battlefield 5, причём интерес к ним постоянный — с лета 2021 года после бесплатных выходных их онлайн подрос и стабильно показывал неплохие результаты.
Более того, после релиза Battlefield 2042 онлайн обеих последних частей успел даже вырасти.
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