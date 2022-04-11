Это провал! Онлайн Battlefield 2042 в Steam упал ниже тысячи

Спустя несколько месяцев после выхода онлайн Battlefield 2042 в Steam опустился ниже тысячи пользователей. Если брать актуальные данные других частей, то новинка выступает хуже Battlefield 5 (2018), Battlefield 1 (2016) и Battlefield 4 (2013).

Сегодня утром онлайн Battlefield 2042 упал до 983 человек, но вскоре успел выровняться до 1668 человек. В пике за последние сутки был 2421 игрок.

Пиковые показатели игр серии в Steam за 24 часа

Battlefield 5 — 18 712 человек Battlefield 1 — 7416 человек Battlefield 4 — 2654 человека Battlefield 2042 — 2421 человек

Хуже себя показывают только Battlefield Hardline (33), Battlefield 3 (152) и Battlefield Bad Company 2 (192). Наиболее живучими неожиданно показывают себя Battlefield 1 и Battlefield 5, причём интерес к ним постоянный — с лета 2021 года после бесплатных выходных их онлайн подрос и стабильно показывал неплохие результаты.

Более того, после релиза Battlefield 2042 онлайн обеих последних частей успел даже вырасти.