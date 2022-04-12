Активации Apple Pay в России хватает только на несколько часов

11 апреля мы сообщили о необычном способе возобновить работу Apple Pay для карты «Мир» в России. Мы самостоятельно проверили, и всё действительно работало. Для этого нужно было воспользоваться функцией «Найти iPhone» через ПК и перевести смартфон в «режим пропажи». Подробнее можно почитать в нашем материале.

Новость по теме Найден способ вновь использовать Apple Pay в России

Однако спустя несколько часов способ перестал работать. Теперь в приложении Apple Pay выводится сообщение о «несоответствии условий системы оплаты» и оплатить какую-либо покупку через данную функцию больше не получается. Судя по всему, на устройстве срабатывает некая автоматическая проверка, из-за которой опция вновь становится недоступной.

В теории способ возобновления оплаты через «Локатор» всё ещё может сработать, однако функцией «Пропажи iPhone» лучше не злоупотреблять. В таком случае есть риск получить блокировку смартфона от самой Apple.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!