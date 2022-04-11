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Гайд: Apple Pay работает в России — как запустить оплату Visa, MasterCard, Мир

Найден способ вновь использовать Apple Pay в России
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Авторы издания iPhones.ru нашли нетривиальный способ возобновить работу Apple Pay в России. Мы самостоятельно проверили и всё действительно работает. Для этого надо сделать всего немного:

  1. С ПК зайди на сайте «Найти iPhone» под своим Apple ID
  2. Перейти в меню устройства, выбрать нужный iPhone и перевести его в «Режим пропажи». Указывать номер и сообщение необязательно.
  3. Устройство моментально заблокируется, но после разблокировки предстоит ввести пин-код, а затем войти в учётную запись Apple ID при помощи пароля и последующей двухэтапной аутентификации.

После этого появляется сообщение, все банковские карты в Apple Pay активировались и готовы к работе. Мы проверили и они действительно работают — даже карты платёжной системы Мир.

Попробовали пополнить мобильный баланс через Apple Pay картой Мир — всё прошло.

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