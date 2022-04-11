Найден способ вновь использовать Apple Pay в России
Поделиться
Авторы издания iPhones.ru нашли нетривиальный способ возобновить работу Apple Pay в России. Мы самостоятельно проверили и всё действительно работает. Для этого надо сделать всего немного:
- С ПК зайди на сайте «Найти iPhone» под своим Apple ID
- Перейти в меню устройства, выбрать нужный iPhone и перевести его в «Режим пропажи». Указывать номер и сообщение необязательно.
- Устройство моментально заблокируется, но после разблокировки предстоит ввести пин-код, а затем войти в учётную запись Apple ID при помощи пароля и последующей двухэтапной аутентификации.
После этого появляется сообщение, все банковские карты в Apple Pay активировались и готовы к работе. Мы проверили и они действительно работают — даже карты платёжной системы Мир.
Попробовали пополнить мобильный баланс через Apple Pay картой Мир — всё прошло.
Комментарии
- 11 апреля 2022
-
21:41
-
21:32
-
21:24
-
19:56
-
19:43
-
19:11
-
19:05
-
18:23
-
18:13
-
18:04
-
17:47
-
17:24
-
16:20
-
16:14
-
15:25
-
14:53
-
14:45
-
14:15
-
14:15
-
13:45
-
13:32
-
13:26
-
12:55
-
12:48
-
12:20
-
11:51
-
11:25
-
10:52
-
10:20
-
09:55
-
09:23
-
08:54
-
08:33
- 10 апреля 2022
-
18:54
-
18:25
Партнерский контент