Найден способ вновь использовать Apple Pay в России

Авторы издания iPhones.ru нашли нетривиальный способ возобновить работу Apple Pay в России. Мы самостоятельно проверили и всё действительно работает. Для этого надо сделать всего немного:

С ПК зайди на сайте «Найти iPhone» под своим Apple ID Перейти в меню устройства, выбрать нужный iPhone и перевести его в «Режим пропажи». Указывать номер и сообщение необязательно. Устройство моментально заблокируется, но после разблокировки предстоит ввести пин-код, а затем войти в учётную запись Apple ID при помощи пароля и последующей двухэтапной аутентификации.

После этого появляется сообщение, все банковские карты в Apple Pay активировались и готовы к работе. Мы проверили и они действительно работают — даже карты платёжной системы Мир.

Попробовали пополнить мобильный баланс через Apple Pay картой Мир — всё прошло.