Депутат Госдумы предложил заблокировать YouTube в России на 10 лет
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Недавно YouTube заблокировал официальный канал Госдумы — «Дума ТВ». Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сразу же заявила, что видеохостинг «подписал себе приговор» и рекомендовала блогерам перенести видео на отечественные платформы.
Сегодня депутат от крымского региона Алексей Черняк предложил законодательно запретить YouTube в России на десять лет. По его словам, блокировку канала «Дума ТВ» можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации.
Я намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет. Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы.
Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причём исчисляемый не в рублях.
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