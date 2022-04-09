«YouTube себе приговор подписал». В России опять говорят о блокировке сервиса
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Неделю назад активно обсуждалась блокировка YouTube после письма Минобрнауки вузам и множества предупреждений Роскомнадзора, однако в итоге так ничего и не произошло. Сейчас сервис заблокировал официальный канал Госдумы — «Дума ТВ». Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сразу же отреагировала на это.
Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее.
Напрямую о блокировке Роскомнадзор не начал сообщать, но двумя днями ранее ведомство уже сообщило о принятии мер в отношении Google, а именно: запрет на распространение рекламы продуктов Google и информирование аудитории в интернете о нарушении закона со стороны корпорации.
Обновление. РКН потребовал вернуть канал «Дума ТВ».
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