«YouTube себе приговор подписал». В России опять говорят о блокировке сервиса

Неделю назад активно обсуждалась блокировка YouTube после письма Минобрнауки вузам и множества предупреждений Роскомнадзора, однако в итоге так ничего и не произошло. Сейчас сервис заблокировал официальный канал Госдумы — «Дума ТВ». Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сразу же отреагировала на это.

Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее.

Напрямую о блокировке Роскомнадзор не начал сообщать, но двумя днями ранее ведомство уже сообщило о принятии мер в отношении Google, а именно: запрет на распространение рекламы продуктов Google и информирование аудитории в интернете о нарушении закона со стороны корпорации.

Обновление. РКН потребовал вернуть канал «Дума ТВ».