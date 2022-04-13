В России подали в суд на Netflix. Требуют 60 млн рублей за уход из страны

Российские пользователи Netflix подали групповой иск против онлайн-кинотеатра в Хамовнический суд Москвы. Об этом рассказал адвокат бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» изданию ТАСС.
Основанием для иска стало «нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России». Истцы требуют возвращения онлайн-кинотеатра в РФ, а также выплаты компенсации в размере 60 млн рублей.
По словам адвоката, Netflix заключает с подписчиками сервиса публичный договор, который не предусматривает возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств. Приостановление работы сервиса в РФ назвали «прямым нарушением прав пользователей» в соответствии с ГК РФ и законом «О защите прав потребителей». Netflix пока не комментировал эту ситуацию.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 апреля 2022
-
14:49
-
14:34
-
14:32
-
13:52
-
13:43
-
13:42
-
13:23
-
13:05
-
12:55
-
12:38
-
12:24
-
11:53
-
11:21
-
10:55
-
10:24
-
09:51
-
09:24
-
08:53
-
08:27
- 12 апреля 2022
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:18
-
21:41
-
21:05
-
20:12
-
20:05
-
19:44
-
18:52
-
18:42
-
18:31
-
17:49
-
17:25
-
17:07
-
16:49