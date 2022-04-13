В России подали в суд на Netflix. Требуют 60 млн рублей за уход из страны

Российские пользователи Netflix подали групповой иск против онлайн-кинотеатра в Хамовнический суд Москвы. Об этом рассказал адвокат бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» изданию ТАСС.

Основанием для иска стало «нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России». Истцы требуют возвращения онлайн-кинотеатра в РФ, а также выплаты компенсации в размере 60 млн рублей.

По словам адвоката, Netflix заключает с подписчиками сервиса публичный договор, который не предусматривает возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств. Приостановление работы сервиса в РФ назвали «прямым нарушением прав пользователей» в соответствии с ГК РФ и законом «О защите прав потребителей». Netflix пока не комментировал эту ситуацию.

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