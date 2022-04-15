Арсенал, испытания и фестиваль — весенний контент для Assassin's Creed Valhalla

Создатели Assassin's Creed Valhalla представили план развития игры на апрель и май. Игроков ждут очередные испытания и фестиваль, а также новая постройка для поселения.

19 апреля разработчики выпустят патч 1.5.1 и начнут новые испытания мастерства в Assassin's Creed Valhalla. С 21 апреля по 12 мая пройдёт ограниченный по времени фестиваль Остара.

В мае создатели экшена выпустят обновление 1.5.2 и добавят арсенал, в котором игроки смогут сохранять коллекции брони и оружия. Точную дату появления новой постройки авторы пока не назвали, как и подробности патчей.

Assassin's Creed Valhalla доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее журналист Bloomberg Джейсон Шрейер сообщил, что скоро Ubisoft выпустит небольшую часть серии без огромного открытого мира.

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