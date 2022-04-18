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Источники: 1C Entertainment уволила почти всех разработчиков King’s Bounty 2

Источники: 1C Entertainment уволила почти всех разработчиков King’s Bounty 2
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В начале апреля мы сообщали, что 1C Entertainment сокращает команды в России. Об этом редакции сообщили несколько независимых источников.

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Чуть позже с нами связался генеральный директор компании Николай Барышников и отверг представленную информацию. По его словам, офисы 1C Entertainment в России продолжат работу в штатном режиме, однако от дальнейшего производства Soul Dance Party и King's Bounty 2 компания решила отказаться. Сотрудникам якобы было предложено перейти на другие проекты, в том числе ещё не анонсированные.

Судя по всему, информация от наших источников была верной — компания действительно сократила бóльшую часть разработчиков дополнений для King's Bounty 2 и авторов Soul Dance Party. Об этом несколько источников сообщило Алексею Макаренкову — сотруднику 4Game и бывшему редактору «Игромании».

По нашим данным, всё-таки большая часть людей из команд закрытых проектов в итоге была уволена. Например, из Soul Dance Party переведено в другие отделы, кажется, 2 человека, а уволено несколько десятков. Такие дела.

1C Entertainment слова Макаренкова пока никак не комментировала.

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