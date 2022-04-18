Видео: Человека-паука в игре Insomniac Games заменили тётушкой Мэй

Энтузиаст под ником jedijosh920, который любит экспериментировать с «Человеком-пауком» от Insomniac Games недавно выпустил свежее видео. В нём моддер заменил модель героя на тётушку Мэй.

Ролик начинается с заставки самой игры, только вместо Человека-паука акробатические трюки исполняет его тётя. Далее автор показал полёты на паутине в Нью-Йорке и различные трюки. Стоит отметить, что все движения тётушки Мэй выглядят несуразно и прерывисто. Иногда модель проваливается сквозь текстуры, но стоит помнить, что это всё же фанатская работа.

Если внимательно присмотреться, то рядом с тётей Мэй можно увидеть летающую голову дяди Бена. Автор прикрепил модель его головы к тёте Мэй, но зачем, неизвестно.

Insomniac Games разрабатывает вторую часть «Человека-паука». Игра выйдет в 2023 году на PlayStation 5.

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