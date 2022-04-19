Аккаунт «Пацанов» подшутил над Marvel за тизер нового «Тора»
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18 апреля вышел долгожданный тизер фильма «Тор: Любовь и гром». За всё время ролик набрал уже более 19 млн просмотров, а в комментариях люди искренне радуются тизеру.
Официальный аккаунт сериала «Пацаны» ещё 17 марта спрашивали режиссёра картины Тайку Вайтити о том, когда же выйдет трейлер. Забавно, но он вышел 18 апреля, почти спустя месяц. Аккаунт отметил, что с выходом трейлера опоздали на месяц, однако его всё равно примут.
В тизере показали Тора, Натали Портман в образе Могучего Тора и Стражей Галактики. Фильм выйдет 7 июля, однако состоится ли премьера блокбастера Marvel Studios в России, неизвестно.
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