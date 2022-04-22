Sony начнёт запуск нового PS Plus с 23 мая

Sony объявила сроки запуска нового PlayStation Plus — всего на развёртку уйдёт месяц, а последними доступ к сервису получат пользователи европейского региона.

Азия — 23 мая

Япония — 1 июня

США и Канада — 13 июня

Европа и Россия* — 22 июня.

Напомним, что всего будет доступно четыре вида подписки:

PS Plus Essential — стандартный PS Plus с онлайном и подборкой двух игр каждый месяц;

PS Plus Extra — Essential + каталог из 400 игр для PS4 и PS5;

PS Plus Deluxe — Essential + каталог из 740 игр для PS1, PS2, PSP, PS4 и PS5;

PS Plus Premium — Deluxe + стриминг для стран, где был запущен PS Now + стриминг каталога игр для PS3.

Стриминг будет работать в 30 регионах, включая Чехию, Грецию, Польшу, Румынию, Словакию, Кипр, Британию, США и другие страны. Вдобавок Sony подтвердила, что работает над внедрением «гибких опций» — скорее всего, речь про возможность апгрейда текущей подписки до новых уровней.

*запуск сервиса в России ещё не подтверждён, однако Россия относится к европейскому сегменту PlayStation Store и PS Plus.