Sony начнёт запуск нового PS Plus с 23 мая
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Sony объявила сроки запуска нового PlayStation Plus — всего на развёртку уйдёт месяц, а последними доступ к сервису получат пользователи европейского региона.
- Азия — 23 мая
- Япония — 1 июня
- США и Канада — 13 июня
- Европа и Россия* — 22 июня.
Напомним, что всего будет доступно четыре вида подписки:
- PS Plus Essential — стандартный PS Plus с онлайном и подборкой двух игр каждый месяц;
- PS Plus Extra — Essential + каталог из 400 игр для PS4 и PS5;
- PS Plus Deluxe — Essential + каталог из 740 игр для PS1, PS2, PSP, PS4 и PS5;
- PS Plus Premium — Deluxe + стриминг для стран, где был запущен PS Now + стриминг каталога игр для PS3.
Стриминг будет работать в 30 регионах, включая Чехию, Грецию, Польшу, Румынию, Словакию, Кипр, Британию, США и другие страны. Вдобавок Sony подтвердила, что работает над внедрением «гибких опций» — скорее всего, речь про возможность апгрейда текущей подписки до новых уровней.
*запуск сервиса в России ещё не подтверждён, однако Россия относится к европейскому сегменту PlayStation Store и PS Plus.
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