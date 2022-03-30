Sony запускает новый PS Plus. Сравним подписку с Xbox Game Pass и Nintendo Online

В июне Sony масштабно расширит подписку PlayStation Plus, добавив в неё множество бонусов и совершив слияние с куда менее популярным PS Now. Это отличный шанс глубже рассмотреть предложение компании, а также сравнить сервис с конкурентами — Xbox Game Pass и Nintendo Switch Online.

PS Plus

Теперь у подписки будет аж четыре уровня — от базового до максимального. Мы не стали указывать цены в рублях, потому что у каждой страны разное формирование. К примеру, сейчас PS Plus в Европе стоит € 9 (даже при старом курсе это около 765 рублей), однако в России подписка продавалась за 519 рублей. А сама Sony не торопится раскрывать цену в рублях, пусть и по понятным причинам.

PS Plus Essential

Это стандартный PS Plus, который сохранит основные особенности сервиса. Разве что вместо трёх игр каждый месяц теперь будет две. Цена останется прежней ($ 10 в месяц и $ 60 в год), а всех подписчиков PS Plus автоматом переведут на эту подписку.

Две игры в месяц.

Мультиплеер.

Облачные сохранения (до 100 ГБ).

Эксклюзивные и дополнительные скидки.

PlayStation Plus Extra

Второй уровень сервиса обойдётся чуть дороже ($ 18 в месяц и $ 120 в год).

Все бонусы PS Plus Essential.

Каталог из 400 игр для PS4 и PS5, включая хиты вроде Death Stranding, God of War, «Человека-паука», «Человека-паука: Майлз Моралес», Mortal Kombat 11 и Returnal.

PS Plus Deluxe

Максимальный уровень подписки для стран, где нет PlayStation Now — то есть стриминга игр. Стоимость ещё выше, но её пока не раскрывают.

Все бонусы PS Plus Essential.

Каталог из 400 игр для PS4 и PS5.

Каталог игр для PS1, PS2 и PSP.

Пробники определённых игр.

PS Plus Premium

Максимальный уровень подписки для стран, где есть PS Now. Самая высокая цена на сервис (€ 17 в месяц и € 120 в год).

Все бонусы PS Plus Essential.

Каталог из 740 игр для PS1, PS2, PS3, PSP, PS4 и PS5.

Игры для PS3 можно только стримить, остальные можно загружать на PS4 и PS5.

Пробники определённых игр.

Sony не планирует добавлять свои блокбастеры в PS Plus в день выхода, однако в будущем ситуация может измениться. Сейчас глава PlayStation Джим Райан отмечает, что индустрия меняется очень быстро, однако в Sony сомневаются, что игровые подписки станут настолько же важными, как Spotify для музыки или Netflix для кино.

Вместе с этим неизвестна модель распространения игр для PS1, PS2 и PSP — они будут доступны только по подписке (как у Nintendo для ретроигр) или их также дадут покупать и отдельно от сервиса (так сделано у Xbox). Вдобавок неизвестно, подойдут ли старые копии игр для запуска на PS4 и PS5.

Xbox Game Pass

За счёт нейминга у Microsoft чуть проще ориентироваться между сервисами, хотя по факту тут также четыре уровня подписки.

Xbox Live Gold

Мы решили указать все доступные подписки, тем более «Голд» включена в максимальную версию Xbox Game Pass. Цена — $ 10.

Четыре игры в месяц.

Мультиплеер.

Дополнительные скидки.

Xbox Game Pass

Подписка для Xbox с доступом ко множеству игр для консолей и другим бонусам ($ 10 в месяц).

Доступ к каталогу из 430 игр для Xbox, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series.

Дополнительные скидки на игры по подписке.

PC Game Pass

Подписка для ПК с доступом ко множеству игр ($ 10 в месяц).

Доступ к каталогу из 400 игр для ПК.

В подписку входит сервис EA Play.

Xbox Game Pass Ultimate

Подписка для ПК и Xbox, которая совмещает в себе все особенности каждой ($ 15 в месяц).

Все бонусы Xbox Live Gold, Xbox Game Pass и PC Game Pass.

Общий каталог игр для ПК и Xbox примерно в 700 наименований.

На Xbox появляется доступ к подписке EA Play.

Стриминг для игр в странах, где это поддерживается.

Ключевая особенность всех Game Pass — появление множества новых игр в подписке сразу же в день выхода. Это касается как любого релиза самой Microsoft, так и партнёров. Вдобавок многие хиты появляются вскоре после релиза — например, «Стражей Галактики» добавили всего спустя 4 месяца после выхода.

Nintendo Switch Online

У Nintendo на фоне конкурентов всё попроще. Доступно всего два уровня подписки, которые довольно просто отличить друг от друга.

NSO

Базовый уровень с минимальным функционалом. Цена за месяц составляет $ 4 в США и 279 рублей в России, а на год — $ 20 и 1399 рублей соответственно.

Мультиплеер.

Облачные сохранения.

Доступ к ретрокаталогу из 100 игр для NES и SNES.

Эксклюзивный доступ к пробникам игр.

Пакет расширения

Максимальный уровень с доступом к более современным играм и даже с дополнениями хитов Switch. Цена — 3999 рублей в год ($ 50 в США). Варианта подписки на месяц нет.

Все бонусы для NSO.

Доступ к 13 играм для Nintendo 64.

Доступ к 22 играм для SEGA Mega Drive.

Доступ к дополнениям для Animal Crossing: New Horizons и Mario Kart 8 Deluxe.

Итог

У каждого сервиса свои особенности. Никто не идёт одинаковой дорогой. Sony же с перезапуском PS Plus, похоже, делает нечто среднее между старым PS Plus и конкурирующими Game Pass и NSO.