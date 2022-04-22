В Россию завезут продукты Sony, Apple, Samsung и других компаний без их согласия

Минпромторг составил список товаров, которые ввезут в Россию без разрешения владельцев, сообщили «Известия». Всего в документе, которое получилось издание, указано более 200 брендов.

Документ подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а его подлинность подтвердили в Минпромторге.

Без разрешения правообладателя в России предлагают продавать более 50 групп товаров. Среди них оказались одежда, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры и телевизоры. В некоторых отраслях ведомство допустило к параллельному импорту всю категорию товаров, в других — только отдельные бренды.

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Среди продукции Apple, например, разрешили ввоз телефонов, часов и наушников. Одобрили гаджеты и электронику компаний Sony, Samsung, Nokia и Siemens, а также принтеры и сканеры Huawei и Lenovo.

Товары вроде одежды и обуви, включая спортивную, допускают полностью. Украшения не попали в список, потому что производители из России смогут удовлетворить спрос, сообщили в Минпромторге.

Мотивом приказа называют возможность ввоза в Россию продукции, правообладатель которой не соглашался на импорт, что необходимо для защиты экономических интересов страны.

Правительство РФ легализовало параллельный импорт в конце марта. Уточняется, что законопроект предусматривает ввоз в страну оригинальных товаров по альтернативным каналам, а не контрафакта.

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