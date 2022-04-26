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За последний год аудитория Call of Duty сократилась на 50 млн человек

За последний год аудитория Call of Duty сократилась на 50 млн человек
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На днях Activision Blizzard опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2022 года. В нём компания поделилась данными о ежеквартальной аудитории своих проектов, включая серию Call of Duty.

Оказалось, что в период с 31 марта 2021 года по 31 марта 2022 года аудитория культовой серии сократилась на 50 млн человек. Если в прошлом году в шутеры играли примерно 150 млн человек, то в этом — уже 100 млн человек.

Конечно, даже нынешняя аудитория Call of Duty невероятно огромна, однако издателю следует сделать выводы из ситуации и вернуть доверие игроков. Ведь Vanguard не оправдала ожиданий, а Warzone с последними обновлениями превратилась в одну из самых забагованных игр компании.

Судя по всему, именно поэтому издатель заранее анонсировал Call of Duty: Warzone 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2. Оба проекта создаются на новом движке и должны обеспечить компании светлое финансовое будущее.

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