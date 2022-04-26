Разработчиков игр заставляют давать ранний доступ в новом PS Plus

Уже с конца мая Sony планирует запустить новый PS Plus, в который войдут игры с PS1, PS2, PS3, PS4 и PSP. Сообщалось, что подписчики последнего тарифа PlayStation Plus Premium смогут получать доступ к демоверсиям новых игр, а теперь появились свежие детали.

Если верить источникам издания Game Developer, Sony требует, чтобы разработчики игр, стоимость которых выше $ 34 (примерно 2500 рублей), предоставляли игрокам временный доступ к проектам. Притом эти пробные версии должны длиться не менее двух часов.

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Game Developer выделил тут одну загвоздку. Есть студии, которые смогут себе это позволить, особенно если игра большая, а два часа из неё — не так уж и много. Но может получиться так, что игру будут продавать дороже $ 34, а проект не будет масштабным. Что будет в этом случае, непонятно.

Также сообщается, что сама Sony тоже будет предоставлять ранний доступ подписчикам PlayStation Plus Premium.

Даты запуска нового PS Plus

Азия — 23 мая

Япония — 1 июня

США и Канада — 13 июня

Европа (Россия) — 22 июня

Доберётся ли новый PS Plus до России, неизвестно. Об этом Sony ещё не говорила.

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