Утечка: в мае подписчики PS Plus получат FIFA 22 и ещё две игры

В мае подписчики PlayStation Plus традиционно получат три игры, но на этот раз все они так или иначе действительно стоящие. Хедлайнером вообще станет FIFA 22 — причём в версиях для PS5 и PS4. Источником утечки вновь выступает Dealabs.

FIFA 22 (PS5, PS4) — самая свежая версия самого популярного футбольного симулятора планеты;

(PS5, PS4) — самая свежая версия самого популярного футбольного симулятора планеты; Tribes of Midgard (PS5, PS4) — смесь выживача, стратегии и кооперативного экшена, где вместе предстоит защищаться от рагнарёка.

(PS5, PS4) — смесь выживача, стратегии и кооперативного экшена, где вместе предстоит защищаться от рагнарёка. Curse of the Dead Gods (PS4) — отличный диаблоид, где подземелья каждый раз создаются случайным образом;

У каждого бесплатного релиза этого месяца в целом хорошие отзывы критиков и игроков, поэтому впервые за долгое время PS Plus должен порадовать всех подписчиков. Официально подборку представят завтра вечером, а забрать игры дадут с 3 мая.