Фанаты воссоздали культовую карту Nuketown из Call of Duty для игры в пейнтбол

Для многих людей видеоигры — это не просто развлечение, но источник вдохновения. Вот и для организаторов пейнтбольных состязаний с сайта Pbbomb таким источником оказалась культовая карта из Call of Duty: Black Ops под названием Nuketown. Они воссоздали её в реальной жизни и теперь сдают в аренду всем желающим.
Nuketown в жизни
Nuketown в Call of Duty
Фанаты Call of Duty точно помнят Nuketown — это совсем небольшая карта с двумя домами друг напротив друга и кучей манекенов, разбросанных по всему периметру. Арена запоминается в первую очередь своим необычным дизайном и большим количеством веселья на квадратный метр.
В отзывах на сайте Pbbomb люди хвалят создателей за точное воссоздание культовой карты, а некоторые даже жалеют, что «не могут поставить 10 звёзд вместо 5». Вот так видеоигры и меняют жизни обычных людей к лучшему.
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