В World of Tanks пройдут «Майские выходные» со скидками и бонусами

Авторы World of Tanks из студии Wargaming объявили о проведении серии акций под названием «Майские выходные». Они стартуют уже 29 апреля и продлятся до 11 мая.
Акции разделят на три части, в каждой из которых будут скидки, бонусы и боевые задачи. Первая часть пройдёт с 29 апреля по 3 мая. Во время неё будут действовать скидки на койки в Казарме, смену специальности экипажа, сброс изученных навыков и многое другое.
Также будут доступны боевые задачи. В некоторых из них, например, нужно попасть в топ-10 по урону в своей команде или 10 раз попасть в топ-10 по опыту в своей команде. За выполнение задач будут давать опыт.
World of Tanks доступна бесплатно.
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