В World of Warcraft: Dragonflight уберут все ограничения на расы и классы. Но не сразу

В интервью стримеру MrGM ведущий дизайнер боевой системы World of Warcraft Брайан Холинка рассказал о по-настоящему историческом изменении в будущем дополнении Dragonflight. Вместе с релизом расширения авторы наконец уберут ограничение на классы для определённых рас.

Я не хочу давать громких обещаний, но мы хотим двигаться к миру, в котором раса персонажа не является ограничением для того, что он может делать или кем он может стать во вселенной World of Warcraft. Так что с релизом Dragonflight мы сделаем магов, разбойников и жрецов доступными для всех рас.

Холинка отметил, что другие классы станут доступными для всех рас позднее, потому что для этого разработчикам нужно переделать некоторые анимации.

Blizzard пока не называла точную дату выхода аддона Dragonflight для World of Warcraft. Ранее геймдиректор проекта Ион Хаззикостас рассказал об изменениях в рейдах будущего расширения. По его словам, прохождение на максимальной сложности будет менее вредным для здоровья.

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