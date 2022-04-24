Мифические рейды в World of Warcraft: Dragonflight не будут «вредными для здоровья»

Директор World of Warcraft Ион Хаззикостас пообщался с изданием PCGamesN и рассказал об изменениях в рейдах Dragonflight. По его словам, прохождение на мифической, максимальной сложности будет менее вредным для здоровья.
Хаззикостас признал, что с рейдами World of Warcraft возникла «небольшая гонка вооружений», потому что команды стремятся превзойти друг друга. Из-за этого прохождения на максимальной сложности становятся «вредным для здоровья», а постоянные попытки расстраивают и лишают удовольствия.
В конце марта команда Echo первой прошла мифический рейд Sepulcher of First Ones из аддона Shadowlands, где одолела Тюремщика. На это ей понадобилось 18 дней и 277 попыток.
Хаззикостас считает, что идеальным временем для прохождения было бы 10-11 дней. В первом мифическим рейде Dragonflight разработчики постараются этого добиться.
Достичь такой цели с точки зрения настроек, чтобы сражения могли бросить вызов лучшим гильдиям и не длиться слишком долго, это, скорее, искусство, чем наука.
Blizzard анонсировала аддон Dragonflight для World of Warcraft 19 апреля. Дату выхода дополнения пока не назвали.
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