Суд США отклонил часть претензий Bungie к продавцам читов

Федеральный суд Сиэтла отклонил некоторые претензии Bungie к продавцам читов из AimJunkies и Phoenix Digital. В исках утверждалось, что организации нарушают авторские права создателей серии Destiny.
Сообщается, что Bungie подала в суд на AimJunkies и Phoenix Digital летом 2021 года. Сначала компании обсуждали мировое соглашение, но авторы Destiny попросили вынести заочное решение.
AimJunkies подала запрос с утверждением, что ни один закон США не запрещает читы и в программах нет нарушений прав Bungie.
Суд частично согласился с AimJunkies и отклонил претензизию авторов Destiny о нарушении авторских прав. В заявлении указывается, что Bungie не представила достаточно фактов о копировании её продуктов в ПО для читов.
Дело пока не закрыли, потому что Bungie также подала жалобу из-за использования её товарных знаков. Аргументацию этого иска суд принял.
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