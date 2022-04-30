Джон Уоттс ушёл с поста режиссёра «Фантастической четвёрки»

Джон Уоттс, который известен по последней трилогии Человека-паука с Томом Холландом, не будет заниматься постановкой «Фантастической четвёрки». Marvel подтвердила уход режиссёра и поддержала его решение.
Уоттс назвал трилогию Человека-паука невероятным и изменившим жизнь опытом. Режиссёр в будущем снова готов работать с Marvel, но сейчас он хочет отдохнуть от мира супергероев. Компания также довольна сотрудничеством с постановщиком и надеется на его возвращение.
«Человек-паук: Нет пути домой», последний фильм Уоттса в качестве режиссёра, собрал почти $ 1,9 млрд и вышел на шестое место самых кассовых лент в истории. Потановщик работал над киновселенной Marvel семь лет.
Ранее Marvel сообщила о работе над продолжением «Нет пути домой». Вернётся ли ко вселенной Джон Уоттс, пока неизвестно. Нового режиссёра перезапуска «Фантастической четвёрки» не назвали.
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