В сеть внезапно утекли первые кадры «Аватара 2: Путь воды»

В сети неожиданно появились первые кадры сиквела «Аватара 2». Ранее фильм официально получил подзаголовок «Путь воды».

События продолжения разворачиваются через десять лет после финала первой части, а история крутится вокруг семьи Салли. Их ждут неприятности, сражения, выживание и трагедии. Главная тема второй части — семья.

Премьера «Аватара 2: Путь воды» ожидается 16 декабря, а в сентябре Disney выпустит ремастер первой части с улучшенными визуальными и звуковыми эффектами. Будет ли хоть что-то из этого официально показывать в России, пока неизвестно. Сейчас студия прекратила какую-либо деятельность в стране.

«Аватара 2: Путь воды» также сможет похвастаться самой обширной поддержкой разных форматов показа. Обещают и повышенную частоту кадров (48 FPS), и даже HDR через Dolby Vision. В России кинотеатров с поддержкой этих форматов, правда, практически нет — и не факт, что даже те выживут.