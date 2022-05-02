Switch Sports сместила LEGO Star Wars с первого места в рознице Британии

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 24 по 30 апреля. Как обычно, учитывались только физические копии.
Впервые за месяц лидером стала не LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. На второе место её сместил спортивный симулятор Switch Sports для Nintendo Switch. Ранее у проекта появилась первая «жертва» — блогер под ником 63man случайно разбил телевизор, выпустив джойкон из рук прямо во время игры. Несмотря на отличный запуск, Switch Sports стартовала примерно в два раза хуже Wii Sports и Wii Sports Resort — предыдущих спортивных игр Nintendo.
Благодаря новой партии PS5 замкнула тройку Gran Turismo 7, сразу за ней — Horizon Forbidden West. Других важных изменений в чарте нет.
Британский чарт с 24 по 30 апреля (позиция предыдущей недели):
- Switch Sports (новинка)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (1)
- Gran Turismo 7 (11)
- Horizon Forbidden West (7)
- Pokemon Legends: Arceus (3)
- Mario Kart 8: Deluxe (4)
- Elden Ring (6)
- GTA 5 (8)
- Kirby and the Forgotten Land (12)
- Animal Crossing: New Horizons (10)
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