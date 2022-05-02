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Switch Sports сместила LEGO Star Wars с первого места в рознице Британии

Switch Sports сместила LEGO Star Wars с первого места в рознице Британии
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Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 24 по 30 апреля. Как обычно, учитывались только физические копии.

Впервые за месяц лидером стала не LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. На второе место её сместил спортивный симулятор Switch Sports для Nintendo Switch. Ранее у проекта появилась первая «жертва» — блогер под ником 63man случайно разбил телевизор, выпустив джойкон из рук прямо во время игры. Несмотря на отличный запуск, Switch Sports стартовала примерно в два раза хуже Wii Sports и Wii Sports Resort — предыдущих спортивных игр Nintendo.

Благодаря новой партии PS5 замкнула тройку Gran Turismo 7, сразу за ней — Horizon Forbidden West. Других важных изменений в чарте нет.

Британский чарт с 24 по 30 апреля (позиция предыдущей недели):

  1. Switch Sports (новинка)
  2. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (1)
  3. Gran Turismo 7 (11)
  4. Horizon Forbidden West (7)
  5. Pokemon Legends: Arceus (3)
  6. Mario Kart 8: Deluxe (4)
  7. Elden Ring (6)
  8. GTA 5 (8)
  9. Kirby and the Forgotten Land (12)
  10. Animal Crossing: New Horizons (10)

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