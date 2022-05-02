Switch Sports сместила LEGO Star Wars с первого места в рознице Британии

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 24 по 30 апреля. Как обычно, учитывались только физические копии.

Впервые за месяц лидером стала не LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. На второе место её сместил спортивный симулятор Switch Sports для Nintendo Switch. Ранее у проекта появилась первая «жертва» — блогер под ником 63man случайно разбил телевизор, выпустив джойкон из рук прямо во время игры. Несмотря на отличный запуск, Switch Sports стартовала примерно в два раза хуже Wii Sports и Wii Sports Resort — предыдущих спортивных игр Nintendo.

Благодаря новой партии PS5 замкнула тройку Gran Turismo 7, сразу за ней — Horizon Forbidden West. Других важных изменений в чарте нет.

Британский чарт с 24 по 30 апреля (позиция предыдущей недели):

Switch Sports (новинка) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (1) Gran Turismo 7 (11) Horizon Forbidden West (7) Pokemon Legends: Arceus (3) Mario Kart 8: Deluxe (4) Elden Ring (6) GTA 5 (8) Kirby and the Forgotten Land (12) Animal Crossing: New Horizons (10)

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